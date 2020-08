Due anni fa il crollo del Ponte Morandi. Conte: 'Il vostro dolore è il nostro dolore' (Di venerdì 14 agosto 2020) Esattamente due anni fa alle 11,36 il crollo del Ponte Morandi: una tragedia che costò la vita di 43 persone. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Genova per commemorare le vittime e rendere ... Leggi su tg.la7

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - pisto_gol : Due osservazioni su Ata-Psg: anche a 35 anni, THIAGO SILVA A 0 euro è da prendere subito . Partita monumentale. Vic… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - zazoomblog : Due anni fa il crollo del Ponte Morandi. Conte: Il vostro dolore è il nostro dolore - #crollo #Ponte… - FabrizioCossu : @NoielaRoma Areola non è male. I problemi sono due: è di Raiola, e del PSG quindi lo vendono ( visto che hanno già… -