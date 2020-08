Due anni fa, alle 11:36, il crollo del Ponte Morandi: oggi le commemorazioni, cerimonie e fiaccolate per le 43 vittime (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono trascorsi 2 anni dal crollo del Ponte Morandi: in programma oggi le commemorazioni della tragedia, dalla messa alla fiaccolata. alle 9 nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa si terrà una messa in suffragio delle 43 vittime presieduta dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca. Dalle 10:30 avrà luogo la cerimonia privata organizzata dal comitato Ricordo vittime Ponte Morandi in collaborazione con il Comune di Genova nella Radura della Memoria, una pedana circolare realizzata con il legno delle foreste distrutte dal ciclone Vaia e che ospita 43 diversi tipi di piante, un’installazione temporanea in attesa del memoriale vero e proprio progettato ... Leggi su meteoweb.eu

