Dua Lipa e Madonna portano tutti in pista da ballo per Ferragosto: ecco 'Levitating' (Di venerdì 14 agosto 2020) E' uscito nella notte ' Levitating ', il primo singolo tratto da 'Club Future Nostalgia', il nuovo lavoro di Dua Lipa in cui la popstar ha remixato tutti i brani del suo ultimo album con l'aggiunta di ... Leggi su tgcom24.mediaset

mvvnligvt : RT @fallinzay: E anche oggi non sono Dua Lipa e non ho i suoi outfit - grandesvoiice : RT @fallinzay: E anche oggi non sono Dua Lipa e non ho i suoi outfit - _bieber_rauhl : RT @fallinzay: E anche oggi non sono Dua Lipa e non ho i suoi outfit - FedericoBrenti : Dua Lipa sopravvalutata fin dall’inizio della sua carriera. Sì, l’ho detto - aworldalxne : Physical di Dua lipa e Midnight sky di Miley Cyrus sono le due canzoni dell'anno, che ci han portato indietro agli… -