Ds Hammarby: «Roback al Milan? Decisiva la sua volontà» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il ds dell’Hammarby, Jesper Jansson, ha commentato il trasferimento di Emil Roback al Milan attraverso il sito ufficiale del club svedese Jesper Jansson, ds dell’Hammarby, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club svedese del trasferimento di Roback al Milan. Ecco le sue parole: «Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto una cessione così importante per un giocatore della nostra Academy. Diversi grandi club in Europa hanno cercato Emil, noi ci siamo accordati con due club, quindi è stato Emil a fare la scelta finale. La trattativa con il Milan è stata un’esperienza positiva e abbiamo avuto un buon dialogo durante tutto la trattativa. Auguriamo ora grande fortuna a Emil, sarà interessante seguire la crescita di ... Leggi su calcionews24

TMit_news : ???? #DoneDeal Emil #Roback è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan! Il giovane svedese arriva dal Hammarby IF!… - DiMarzio : Acquisto in prospettiva del #Milan: arriva il giovane Emil #Roback - AntoVitiello : Conferme sulla notizia di @SportExpressen Il #Milan sta per prendere Emil #Roback, attaccante 17enne dell'#Hammarby… - Danielee1899 : RT @SimoneCristao: Parte del comunicato dell'Hammarby per il trasferimento di #Roback 'Emil continuerà la sua carriera in uno dei club pi… - sportface2016 : #Milan, ufficiale l'acquisto di Roback -