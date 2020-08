Dopo le minacce che ci ha rivolto lo porto in tribunale. Voglio 600 euro. Bechis zittisce Pirozzi (Di sabato 15 agosto 2020) Ieri in un video assai disturbato dal vento e in cui per la foga si mangia un po' le parole Sergio Pirozzi ha sostenuto di essere vittima di una fake news pubblicata da Il Tempo web (per altro anche su Il Tempo cartaceo con tanto di intervista a lui). Ormai è di moda così, e anche se sei di Amatrice chiami fake news quella che in italiano sarebbe una notizia falsa. Quale? Che anche Sergio Pirozzi – che fa il consigliere regionale nel Lazio - sarebbe stato fra i politici beneficiari del bonus da 600 euro. La notizia l'aveva scritta per primo il Fatto quotidiano e noi l'abbiamo ripresa in due successivi post anche con la versione che lui aveva dato a loro: “E' stata mia moglie a fare richiesta. Lei ha una sua attività, una cartoleria-edicola, e l'Inps le ha accreditato i 600 euro sul suo ... Leggi su iltempo

