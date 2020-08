Dopo il runner, il nuovo nemico pubblico numero uno è il turista in Grecia (Di venerdì 14 agosto 2020) “Io non renderei pubbliche le mie vacanze in Grecia…” risponde corredando di tre puntini ambigui un utente a Germano Dottori, docente dell’università Luiss la cui unica colpa è aver pubblicato su Twitter qualche fotografia delle spiagge di Lefkada, isole Ionie a una manciata di chilometri dalla costa calabrese. E l’obiezione in questione non è certo l’unica: con una rapida ricerca sul social network si trovano apprezzatissime (a livello di like) esternazioni di pubblica condanna dei vacanzieri mediterranei: “In questo momento chi sta uscendo dall’Italia per fare le vacanze in Grecia, Spagna, Malta è un coglione” twitta sentenzioso Diomede; “quando lo capirete che dovete rimandare i vostri viaggi del cazzo” gli fa eco in caps lock (qui redatto) un ... Leggi su wired

ftw36m : RT @DarkLadyMouse: Dopo i runner, dopo gli irriducibili dello spritz, dopo i cciòvani della movida, ecco il nuovo nemico del popoloh: quell… - SimonaeSto : RT @DarkLadyMouse: Dopo i runner, dopo gli irriducibili dello spritz, dopo i cciòvani della movida, ecco il nuovo nemico del popoloh: quell… - felpa75 : @MediasetTgcom24 Dopo la movida ripartiamo con i runner ? - Enrico_Aretini : Dopo i runner, i ciclisti e chi fa grigliate, il governo ci dà in pasto la nuova categoria da odiare: chi va in dis… - cvatelli_alsugo : Colazione tipica dopo la ????? ed i campi #runner #zappatore ?? , ?? +olio +?? +lonza +?? , ?? ed ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo runner Dopo il runner, il nuovo nemico pubblico numero uno è il turista in Grecia Wired.it Dopo il runner, il nuovo nemico pubblico numero uno è il turista in Grecia

I moralizzatori in servizio permanente di Twitter hanno individuato il nuovo Grande Untore: è l'innocuo turista (spesso giovane e già colpevole di “movida”) di ritorno da Rodi o Corfù. Ma i dati del c ...

Ho fatto le vacanze in Grecia e ora sono un pericolo pubblico

Mi autodenuncio: sono un pericolo pubblico. Era ora che accadesse, dopo mesi di vani tentativi. Ad aprile i nemici del popolo erano i runner, che correvano per le città dopo avere ottenuto il permesso ...

I moralizzatori in servizio permanente di Twitter hanno individuato il nuovo Grande Untore: è l'innocuo turista (spesso giovane e già colpevole di “movida”) di ritorno da Rodi o Corfù. Ma i dati del c ...Mi autodenuncio: sono un pericolo pubblico. Era ora che accadesse, dopo mesi di vani tentativi. Ad aprile i nemici del popolo erano i runner, che correvano per le città dopo avere ottenuto il permesso ...