Donne e impresa teatrale: il questionario per le operatrici del settore (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Imparare a conoscere le Donne che lavorano nel mondo del teatro attraverso un questionario online. È questo lo scopo del Comune di Napoli che ha dato vita ad una serie di quesiti a cui è possibile rispondere da remoto. Il questionario (disponibile cliccando QUI) ha la finalità di individuare e chiamare a raccolta le operatrici teatrali attive sul territorio campano, con particolare riferimento alle professioniste di età compresa tra i 35 e i 50 anni, siano esse affiliate a cooperative, associazioni o siano libere professioniste. L’obiettivo è mettere a fuoco temi e istanze relativi all’organizzazione del lavoro, al rapporto con il territorio, riconoscimento del ruolo professionale e alle questioni di genere che emergono ... Leggi su anteprima24

