Donald Trump, ricoverato il fratello Robert: è in “gravi condizioni” (Di venerdì 14 agosto 2020) Notizia di questi momenti quella che arriva oltreoceano e che riguarda il fratello del Presidente Donald Trump, Robert Trump, ricoverato in ospedale in “gravi condizioni”. Robert Trump ricoverato in ospedale Informazioni o notizie sul motivo del ricovero, per il momento, non circolano. Quanto è dato sapere e che arriva dall’ospedale di New York è che è stato ricoverato in queste ore il fratello del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto filtrato dalla Casa Bianca, che in questi momenti avrebbe dato conferma della notizia, il fratello minore di Trump si troverebbe in questi ... Leggi su thesocialpost

