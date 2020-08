Donald Trump, il fartello Robert ricoverato in ospedale: “È molto grave” – VIDEO (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump, il fratello del presidente americano Donald Trump, è stato ricoverato all’ospedale, sembra che le sue condizioni siano gravi Il fratello di Donald Trump, Robert Trump, è stato ricoverato in un ospedale di New York. A farlo sapere sono stati nelle ultime ore i media americani, i quali fanno sapere che il presidente americano … L'articolo Donald Trump, il fartello Robert ricoverato in ospedale: “È molto grave” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Un fulmine si è abbattuto sulla famiglia del presidente Donald Trump: il ricovero in ospedale del suo fratello più giovane, Robert, classe 1948 e di due anni più piccolo del leader repubblicano. La no ...

Robert Trump, 72 anni, è l'unico fratello minore del presidente degli Stati Uniti, che ha due sorelle e un fratello maggiori, Maryanne, Elizabeth e Fred Jr, morto nel 1981 all'età di 43 anni. A giugno ...

