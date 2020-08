Domicilio a Pellezzano per il nuovo caso positivo di Salerno (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl caso di positivo registrato a Salerno ( tra i cinque casi di oggi) appartiene in realtà ad un cittadino domiciliato a Pellezzano. Lo stesso ha riferito al Comune di essersi posto già in autoisolamento domiciliare (ha pure autorizzato il sindaco a divulgare le sue generalità) dallo scorso 12 agosto in quanto avrebbe contratto il contagio al Covid-19 in ambiente di lavoro a contatto con altro soggetto positivo (CUP Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia). A seguito di questo contatto il datore di lavoro ha predisposto il tampone effettuato in data 12 agosto, i cui risultati sono giunti il giorno successivo, rilevandone la positività. Il paziente ha scelto di divulgare nome e residenza, confermando di osservare la quarantena nel suo ... Leggi su anteprima24

Nuovo caso di positività nel Comune di Pellezzano. Si tratta del sig. Marco Carrella, residente a Salerno in via Mattia Farina, ma al momento domiciliato in Pellezzano alla via Alcide De Gasperi.

In data odierna l'ASL di Salerno ha dato notizia di un caso di positività nella frazione Coperchia di Pellezzano. L'uomo, F.V., non ha autorizzato la diffusione delle proprie generalità.

