Domiciliato a Pellezzano per il nuovo caso positivo di Salerno

Il caso di positivo registrato a Salerno ( tra i cinque casi di oggi) appartiene in realtà ad un cittadino Domiciliato a Pellezzano. Lo stesso ha riferito al Comune di essersi posto già in autoisolamento domiciliare (ha pure autorizzato il sindaco a divulgare le sue generalità) dallo scorso 12 agosto in quanto avrebbe contratto il contagio al Covid-19 in ambiente di lavoro a contatto con altro soggetto positivo (CUP Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia). A seguito di questo contatto il datore di lavoro ha predisposto il tampone effettuato in data 12 agosto, i cui risultati sono giunti il giorno successivo, rilevandone la positività. Il paziente ha scelto di divulgare nome e residenza, confermando di osservare la ...

