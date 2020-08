Domenica 16 agosto a Ovindoli presentazione di “Italia ante covid” di G. Palmerini (Di venerdì 14 agosto 2020) L’evento, con il patrocinio del Comune, si terrà alle ore 18:30 presso Piazza San Rocco L’AQUILA – Sarà presentato a Ovindoli (L’Aquila) Domenica 16 agosto alle ore 18:30, presso Piazza San Rocco, il nuovo libro di Goffredo Palmerini “Italia ante Covid” (One Group Edizioni). All’evento, patrocinato dal Comune, porterà il saluto il sindaco di Ovindoli Simone Angelosante, relatori saranno Raffaele Siciliano, direttore del Consorzio Destination Management Company Abruzzo Qualità e vicesindaco di Ovindoli, Giancarlo Zappacosta, dirigente settore Cultura Regione Abruzzo, Francesca Pompa, presidente One Group, e l’Autore. L’incontro sarà condotto nel rigoroso ... Leggi su laprimapagina

A partire da domenica 16 agosto il Marocco figurerà nella lista degli Stati a rischio, che conta circa 160 Paesi, per i quali valgono restrizioni d’ingresso. In linea di principio i cittadini di Paesi ...

Virus, dalla Sicilia al Piemonte i nuovi focolai: quasi tutti legati ai viaggi all'estero

La situazione più allarmante ad Arezzo. Altri 4 nuovi casi Covid-19 ad Arezzo e nella provincia di persone che hanno avuto contatti con altri tornati da vacanze a Corfù (Grecia). Si tratta sopratutto ...

