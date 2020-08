Dolcissima dichiarazione d’amore di Maria de Filippi a Maurizio Costanzo “Amore unico, è la mia vita” (Di venerdì 14 agosto 2020) La scorsa settimana la lunga intervista di Maria de Filippi per Gente aveva fatto molto parlare, tante le rivelazioni fatte dalla conduttrice. Questa settimana la De Filippi parla anche del rapporto con Maurizio Costanzo e fa al giornalista una Dolcissima dichiarazione d’amore. Racconta di come trascorrono le vacanze ad Ansedonia, del trucchi per mangiare di nascosto il gelato e di come finga di rispettare le regole anche se non lo fa. Ma spiega che non cambierebbe nulla della sua vita perchè Costanzo è stato il suo grande amore, il suo unico grande amore. Parole davvero molto romantiche e dolci quelle che usa Maria per parlare di suo marito. Maria DE Filippi ... Leggi su ultimenotizieflash

