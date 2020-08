Dl Agosto, assist alla Nuova Alitalia: fondi raddoppiati (Di venerdì 14 agosto 2020) Bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto Agosto – approvato settimana scorsa in CdM con la formula “salvo intese tecniche” e lievitato a 115 articoli. Tra le novità dell’ultima ora la decisione del Governo di raddoppiare da 10 a venti milioni la dotazione per la NewCo per il rilancio di Alitalia, che dovrà anche stilare il piano industriale. Nel nuovo articolato si legge che il piano “è approvato dal cda e trasmesso alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per il parere”. Insomma, decreto nuovo ma – rilevano i più critici – abitudine vecchia di mettere sul piatto soldi per Alitalia, una vicenda che si trascina ormai da anni, gravando non poco sulle già sofferenti casse ... Leggi su quifinanza

Neymar-Barcellona: le ultime imprese con il Psg allontanano O Ney dal ritorno al Camp Nou

Dall’arrivo di Al Khelaifi all’ombra della Torre Eiffel nel 2011, questa per il Psg è la prima semifinale di Champions. Nel segno di Neymar e Mbappé, arrivati insieme nel 2017 dopo due esborsi economi ...

