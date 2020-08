Disney+ catalogo Film: aggiunto The Greatest Showman (Di venerdì 14 agosto 2020) Disney+ catalogo Film: la lista dei Film Marvel, classici Disney e Pixar, documentari National Geographic disponibili in catalogo. Disney+ è in Italia dal 24 marzo 2020, tra Film, serie tv, cartoni animati e documentari ce ne è per tutti i gusti. Nel servizio streaming ci saranno titoli che fanno parte della galassia Disney, che negli ultimi decenni si è espansa ulteriormente dai classici che tutti conosciamo. Disney+ infatti includerà Film e serie tv del mondo Marvel, Star Wars, i lungometraggi animati della Pixar e gli show di National Geographic. Cliccando qui trovi tutte le notizie dalle serie tv di Disney+ Ecco cosa è appena arrivato e cosa arriverà nei prossimi mesi (lista ... Leggi su dituttounpop

GioelePaglia : Disney e l'addio al 4K per i film in catalogo, il commento ufficiale di un portavoce della major - fran_cescodc : @hazzasoulmate_ È un servizio di streaming simile a netflix, per ora presente solo negli US, che ti da il triplo di… - fran_cescodc : @wishvloujs È un servizio di streaming simile a netflix, per ora presente solo negli US, che ti da il triplo di un… - badtasteit : #Disney e l'addio al 4K per i film in catalogo, il commento ufficiale di un portavoce della major - GioelePaglia : La Disney rinuncia alla distribuzione fisica dei film in catalogo in 4K Ultra HD? -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ catalogo Disney dice basta ai film di catalogo in live-action su Ultra HD Blu-ray AF Digitale Disney smentisce l’abbandono del 4K Ultra HD

Disney ha negato le voci insistenti dei giorni scorsi che davano per certo l’abbandono del formato 4K per le future uscite del suo catalogo home video. La smentita è arrivata da un portavoce ed è stat ...

Disney e l’addio al 4K per i film in catalogo, il commento ufficiale di un portavoce della major

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Disney ha negato le voci insistenti dei giorni scorsi che davano per certo l’abbandono del formato 4K per le future uscite del suo catalogo home video. La smentita è arrivata da un portavoce ed è stat ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...