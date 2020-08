Discoteche, nuovi divieti in Emilia-Romagna e Veneto: arriva l’obbligo di mascherina anche quando si balla (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo la Calabria, anche in Emilia-Romagna e in Veneto le Discoteche dovranno fare i conti con nuove restrizioni a causa del Coronavirus. I nuovi contagi aumentano e con loro cresce anche la preoccupazione che la situazione possa degenerare ulteriormente. Emilia Romagna, la protesta del sindacato L’ordinanza regionale di oggi prevede innanzitutto l’obbligo di indossare la mascherina all’interno del locale, anche quando si balla. Inoltre, le Discoteche potranno essere piene al massimo solo fino al 50% della capienza. Nei casi in cui non dovesse rispettare le norme fissate dall’ordinanza, il locale verrà chiuso ... Leggi su open.online

