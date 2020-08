Discarica abusiva nelle campagne di Preloreto, un problema senza soluzione (Di venerdì 14 agosto 2020) La storia si ripete. A distanza di alcune settimane dall'ultimo scarico di rifiuti, l'area tra località Preloreto di Corbetta e la frazione robecchese di Castellazzo dè Barzi è stata presa di mira dai ... Leggi su ilgiorno

Cityrumors_it : Incendio Cappelle: sequestrata una discarica abusiva di 700 metri quadrati - animaleuropeRMP : @Panda_Seduto @Parampampolo76 @GAngrilli Con la merda che pubblichi tu e il tuo altro ego Mafalda parli di zozzi???… - Stefano02971282 : @Brigate_Azzurre @ParticipioPart @monelloevoluto @73Kalle @CNCastellabate @gloriapoch72 @partenope75 @Partenope_cf… - Stefano02971282 : È stata inaugurata la nuova discarica di Fuorigrotta, tassativamente abusiva naturalmente @ParticipioPart… - Caserta24ore : Calvi Risorta. Diventa discarica di rifiuti urbani quella abusiva di rifiuti inerti di via Rinchiusa a Petrulo -

Ultime Notizie dalla rete : Discarica abusiva

Svegliarsi all'alba del 2 agosto, in via Ammiraglio Rizzo, con l’odore acre della plastica e dei rifiuti andati a fuoco. Parliamo del solito incendio nella discarica abusiva che da [...] Svegliarsi al ...In quella striscia di terra, in piano centro di Cernobbio incastrato tra le bellezze più celebri del Lago di Como, in origine c’era una discarica abusiva. Rovi e sassi, un terreno impraticabile, rifiu ...