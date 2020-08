Disabili, fino a 25 mila euro a fondo perduto per fare impresa. La Regione Campania stanzia 5 mln (Di venerdì 14 agosto 2020) “Oggi presso l’assessorato regionale al Lavoro, si continua a lavorare senza sosta per portare a realizzazione le idee progettuali nate da decine e decine di persone con Disabilità e appartenenti a categorie protette grazie al Programma regionale Garanzia Inn (inserimento, inclusione e integrazione lavorativo)”. Lo ha fatto sapere in una nota l’assessore Sonia Palmieri. Tre misure rivolte alle persone con Disabilità che si inseriscono nel mondo del lavoro e intendono diventare imprenditori. Si tratta di idee progettuali seguite da Sviluppo Campania e dai centri per l’impiego, rinnovati nelle funzionalità e nelle competenze. Le tre misure vengono finanziate con circa 5 milioni di euro e riguardano la creazione d’impresa, con 25 ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Disabili fino Disabili, fino a 25 mila euro a fondo perduto per fare impresa. La Regione Campania stanzia 5 mln Il Denaro Napoli, chi ha il Reddito di cittadinanza dovrà lavorare per il Comune fino 16 ore a settimana

Chi prende il Reddito di Cittadinanza (RdC) a Napoli dal prossimo autunno dovrà svolgere mansioni e fare lavoretti per conto del Comune, con un impegno dalle 8 alle 16 ore a settimana. Palazzo San Gia ...

