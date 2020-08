Dirty dancing, stretta sui locali (Di venerdì 14 agosto 2020) Per il quarto giorno consecutivo il numero dei nuovi casi positivi è in aumento. Ieri sono stati 574, una cinquantina in più del giorno prima. Rimane basso il numero di decessi, fermi a 3 nelle ultime 24 ore. Il Veneto è la regione con i dati peggiori. Ieri i casi registrati sono stati 127 e l’indice di contagio è da diverse settimane al di sopra della soglia 1, oltre la quale il contagio si espande esponenzialmente. Simile la situazione della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

