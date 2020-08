"Dipendo dall'alcol". Mauro Corona, dietro #Cartabianca una tragedia umana: "Ho pensato spesso di impiccarmi. Non l'ho fatto solo perché..." (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha annunciato l'addio a #Cartabianca e alla tv, Mauro Corona: questa sarà la sua ultima stagione a fianco di Bianca Berlinguer. Ma l'intervista dello scrittore-montanaro a Repubblica, molto chiacchierata, è stata anche uno sfogo umano drammatico. "Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi - ha spiegato -. Dipendo dall'alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio vado al bar a bere. E' orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me". "Negli ultimi anni - ha rivelato - ho ... Leggi su liberoquotidiano

