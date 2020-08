Dipendente ‘infedele’ ruba nel supermercato dove lavora: denunciato 50enne (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – “Furto aggravato”, “Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio” e “Detenzione abusiva di munizioni”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 50enne, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. I fatti si sono verificati in nottata nei pressi di un supermercato della città conciaria. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, era impegnata in un servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino per contrastare la piaga dei reati predatori, quando notava un uomo che furtivamente caricava della merce a bordo di un’autovettura. Intuito che qualcosa di sospetto stesse accadendo, i Carabinieri, spento i fari della Gazzella e scesi dall’auto, hanno repentinamente raggiunto ... Leggi su anteprima24

carininet : @sole24ore Le uniche sicure sono le FCA che si rompono da sole prima che il dipendente infedele riesca a sabotarle - GabrieleIuvina1 : @MiuccioPrado @chiadegli @CarloStagnaro No. Non è sempre così. Ci sono casi pratici dove per un ammanco di 150 euro… - vaniacavi : RT @AforizmyFraszky: @GuidoCrosetto @AlbertoBagnai @InOndaLa7 Non è la prima volta che mostrano questo dipendente infedele. Era già accadut… - DottorZivalo : RT @AforizmyFraszky: @GuidoCrosetto @AlbertoBagnai @InOndaLa7 Non è la prima volta che mostrano questo dipendente infedele. Era già accadut… - claudiob1981 : @IdaMastroviti @GuidoCrosetto basta prevedere il licenziamento immediato del dirigente che non sanziona il dipenden… -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendente ‘infedele’