Dieselgate Daimler, trovato accordo negli Usa. La casa tedesca sborserà 2,5 miliardi di euro (Di venerdì 14 agosto 2020) Quasi 2,5 miliardi di euro: potrebbe essere questo il conto finale che Daimler dovrà pagare per mettere una pietra sopra al caso delle emissioni diesel, che ha coinvolto il gruppo nel 2017. Ancora una volta la partita si gioca al di là dell’Atlantico, negli stessi Stati Uniti che nel settembre del 2015 portarono a galla il Dieselgate della Volkswagen. Sarebbero circa 250 mila le vetture fuorilegge della Daimler vendute negli Usa: le stesse per cui il colosso tedesco ha patteggiato un accordo che archivia il caso per quanto concerne sia la violazione delle norme civili sia per quelle ambientali. Per aver truccato i valori delle emissioni inquinanti dei propri motori diesel, Daimler dovrà versare ... Leggi su ilfattoquotidiano

