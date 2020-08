Di Maio sbeffeggiato, quanto vale la sua parola: ridicolo, ecco cosa scriveva su doppio mandato (Di venerdì 14 agosto 2020) “La regola dei due mandati non è mai stata messa in discussione. E non si tocca né quest’anno né il prossimo né mai. Questo è certo come l’alternanza delle stagioni”. Sta circolando molto un tweet in cui Luigi Di Maio diceva che qualunque ipotesi di cambiare il doppio mandato era una bufala: risale al 31 dicembre 2018. E accusava i giornalisti e chiunque subodorasse o scrivesse il contrario. Oggi che come scrive sui sociale Giorgia Meloni “cala il sipario” su questa ex regola aurea, abbiamo la prova di quanto valgano le parole di Di Maio. Zero. Di Maio: “Regola sacrosanta” Senza dignità. I social stanno stritolando la farsa della votazione sulla piattaforma Roussau. Il ... Leggi su secoloditalia

