Decreto Rilancio, CGIA Mestre: la PA non ha pagato 11 miliardi di debiti ai fornitori (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Anche quando le risorse economiche sono accessibili ad un costo molto contenuto, la Pubblica Amministrazione (PA) non paga i propri fornitori. La denuncia è sollevata dalla CGIA di Mestre che torna ad occuparsi di un tema che sta molto a cuore a centinaia e centinaia di migliaia di imprese che lavorano per lo Stato. Come spiega l’associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre in una nota, tramite la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), il Decreto Rilancio ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), delle Regioni e degli enti locali 12 miliardi di euro per liquidare i debiti commerciali maturati prima della fine del 2019. Entro lo scorso 7 luglio, termine entro il quale le articolazioni ... Leggi su quifinanza

