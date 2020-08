De Vrij: “Felici del risultato ottenuto. Vincere era l’unica strada” (Di venerdì 14 agosto 2020) Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter, in un breve video apparso sui social dell’UEFA, ha commentato il cammino dei nerazzurri in Europa League che si apprestano ad affrontare gli ucraini dello Shakhtar. Queste le dichiarazioni del centrale olandese: “Ovviamente sapevamo che era una partita diretta, dovevamo Vincere e l’abbiamo fatto. Siamo felici del risultato”. De Vrij ci spiega come vengono affrontate le sfide in gara singola #UEL @Inter pic.twitter.com/2Om6F2MVJh — La UEFA (@UEFAcom it) August 14, 2020 Foto: twitter Inter L'articolo De Vrij: “Felici del risultato ottenuto. Vincere era l’unica strada” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

