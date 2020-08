"De Martino? Credo che...". Belen, parla l'amica vip che l'ha vista "nascere": corna e ritorni, sentenza definitiva (Di venerdì 14 agosto 2020) Non era destino. Simona Ventura scrive la parola fine al tribulato romanzo d'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La rottura di giugno è stata senza dubbio "la notizia" di gossip di questa estate e la conduttrice, "madrina artistica" dell'argentina, è intervenuta sul settimanale Chi (che ha lanciato lo scoop) per commentarla. "Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda , penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l'irriconoscienza, non avrei fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l'amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto". Secondo SuperSimo (che purtroppo per lei ha visto finire il proprio matrimonio con Stefano Bettarini proprio a causa di qualche corna di troppo) "il suo uomo non ... Leggi su liberoquotidiano

Belen Rodríguez torna a commentare la sua relazione burrascosa con Stefano De Martino e lo fa con una frecciatina sui social. In risposta a un’intervista in cui l’ex ballerino di Amici e attuale condu ...

Va in pensione il più anziano guardaparco in servizio nel Gran Paradiso

(Torino, 13 Ago 20) Dopo oltre trentotto anni di servizio ha raggiunto il traguardo della pensione Martino Nicolino, il guardaparco con più anzianità di servizio nel Parco Nazionale Gran Paradiso, una ...

