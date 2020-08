DAYDREAMER, anticipazioni puntata lunedì 17 agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 17 agosto 2020:Leggi anche: Una Vita, anticipazioni: CAMINO è stata violentata!!!Mevkibe è costretta a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per recuperare l’anello, nascosto in una kofte da Nihat e che lei ha inghiottito per sbaglio. Sanem rafforza il suo rapporto con Can, il quale sembra disposto a mettere da parte pure la sua vita “solitaria” per stare al suo fianco. Tuttavia, i due piccioncini devono presto tornare anche al lavoro, visto che la Fikri Harika è completamente immersa nelle riprese della campagna pubblicitaria interamente curata da Sanem. Ayhan non sa come attirare l’attenzione di Ceycey, motivo per cui chiede a Muzaffer di fingersi il suo ... Leggi su tvsoap

