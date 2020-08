Daniele Scardina pronto a riconquistare Diletta Leotta: «Mi ha lasciato ma sono pronto a riprendermela» (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo lo scoop della fine della loro storia d’amore, Daniele Scardina rompe il silenzio. Il pugile e Diletta Leotta hanno vissuto una intensa storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori, arrivata al capolinea alcune settimane fa. Fonti vicine alla ex coppia parlavano di un presunto tradimento da parte di “King Toretto”. Lo sportivo ora mette le cose in chiaro: «Io la amo e non l’ho tradita, Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei ... Leggi su urbanpost

Notiziedi_it : Diletta Leotta, ecco la vera situazione con Daniele Scardina - infoitcultura : Daniele Scardina parla di Diletta Leotta: 'La amo, non l'ho tradita. Lei mi ha lasciato' - infoitcultura : Daniele Scardina: “Diletta Leotta mi ha lasciato ma voglio riprenderla, l’amo e non l’ho tradita” - infoitcultura : Diletta Leotta, Daniele Scardina: “Mi ha lasciato, ma voglio riprenderla” - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Daniele Scardina su Diletta Leotta: 'Io la amo e non l’ho tradita' -