Dalla Spagna: il Borussia Dortmund segue Reinier (Di venerdì 14 agosto 2020) Molto apprezzato per il suo impatto appena arrivato a Madrid, il talento brasiliano dei Blancos, Reinier, è seguito con attenzione dal Borussia Dortmund. Come riporta il portale spagnolo AS, le due società godono di ottimi rapporti come dimostrano le precedenti trattative di mercato. Reinier, 18 anni, potrebbe andare al BVB tramite prestito con valorizzazione, visto che dal Castilla puntano ancora molto su di lui. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - AeroportidiRoma : A Fiumicino e Ciampino sono state allestite in meno di 24 ore dalla firma dell’ordinanza ministeriale le aree dedic… - infoitsport : Cristiano Ronaldo, dalla Spagna: Mendes lo avrebbe offerto a tre big europee - SkorpioITA : RT @angyco888: Per tornare senza problemi da Grecia, Spagna, Croazia e Malta bisogna passare dalla Libia e gettare i documenti #Spagna - RiefoliSal : RT @angyco888: Per tornare senza problemi da Grecia, Spagna, Croazia e Malta bisogna passare dalla Libia e gettare i documenti #Spagna -