Dal Portogallo: Benfica-Cavani, trattativa avanzata (Di venerdì 14 agosto 2020) Dal Portogallo sono abbastanza sicuri: il Benfica è ormai vicino ad assicurarsi il colpo Cavani, con il quale sembrerebbe esserci un accordo di base. Questa infatti la prima pagina del quotidiano portoghese Record, che insiste sulla trattativa definendola in fase avanzata. Reduce da sette stagioni con il Psg e con un passato al Napoli, l’attaccante uruguaiano è attualmente svincolato. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

