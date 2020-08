Dal GF Vip allo scandalo: Serena Enardu, la foto nazista che le può costare la carriera | Guarda (Di venerdì 14 agosto 2020) Adesso Serena Enardu deve fare i conti con una nuova polemica. Pesantissima. Tutto succede dopo l'ultime foto pubblicate sui social. Le sorelle Enardu, Serena (ancora non si sa se ex di Pago) e Elga, si trovano in Sardegna. Festeggiano Viviana, la loro personal trainer. Fin qui nulla di male. Ma sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierina nazista. Una trovata di pessimo gusto. Poco simpatica. Le foto con la svastica stanno facendo il giro della Rete, che si scaglia contro Serena. "Deve chiedere scusa e cancellare quei video”, scrivono alcuni utenti. L'ex di Pago, nata come personaggio tv proprio grazie alla relazione col cantante, tace. Nessun commento. Per ora. Si spera che trovi una frase per giustificare questo ... Leggi su liberoquotidiano

RinversoR : @stanzaselvaggia Mi piace che hai stima...ma sai indipendentemente dal settore...il rischio e quello di essere emar… - Giu_ggiola : RT @pondgitsune: poi così finirà che i posti davanti saranno venduti a 100 e passa euro perché considerate poltrone vip e il resto più econ… - PAOLO21071966 : @livornosilega @Elodiedipa @aurorapotenti83 @ManfrediPotenti @matteosalvinimi @LegaSalvini @_8Debora_ @AdryWebber… - pondgitsune : poi così finirà che i posti davanti saranno venduti a 100 e passa euro perché considerate poltrone vip e il resto p… - FrancescoCal5 : @HuffPostItalia Ma perché gli organi di informazione avvertono la necessità di riportare le scempiaggini in merito… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Vip Grande Fratello Vip, Paolo Brosio concorrente Trash Italiano Potenza Picena: poker d'assi della comicità alle Fontanelle, si parte con Giorgio Montanini

2' di lettura 14/08/2020 - Da una collaborazione iniziale tra il Caffè dello Sport e l’Associazione Maite (con sede nel noto e omonimo Club di Bergamo Alta ma con forti legami qui nelle Marche), ormai ...

Le Iene per Nadia Toffa: l’omaggio in tv un anno dopo la scomparsa

È trascorso un anno da quando l’annuncio della scomparsa di Nadia Toffa ha colpito come un fulmine a ciel sereno il pubblico italiano che aveva imparato ad amare una delle inviate di punta della trasm ...

2' di lettura 14/08/2020 - Da una collaborazione iniziale tra il Caffè dello Sport e l’Associazione Maite (con sede nel noto e omonimo Club di Bergamo Alta ma con forti legami qui nelle Marche), ormai ...È trascorso un anno da quando l’annuncio della scomparsa di Nadia Toffa ha colpito come un fulmine a ciel sereno il pubblico italiano che aveva imparato ad amare una delle inviate di punta della trasm ...