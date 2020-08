Dai viaggi alle novità tecnologiche: le spese a cui non sappiamo rinunciare (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Dai viaggi alle novità tecnologiche, dalle sigarette allo shopping: molte le spese accessorie a cui gli italiani non sanno, o per meglio dire, non riescono a rinunciare. Questa la fotografia dell’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca mUp Research in collaborazione con Norstat, condotta poco prima dell’inizio del lockdown, che ben racconta vizi e virtù di noi italiani. All’esplicita domanda: “Quali sono le spese accessorie che incidono maggiormente sul tuo portafoglio e alle quali fai fatica a rinunciare?”, il 23% dei rispondenti, pari a 10.000.000 di italiani, ha risposto: i viaggi, percentuale che sale al 29% se si ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Dai viaggi Dai viaggi all'estero al rientro: ecco chi può entrare e uscire dall'Italia Il Sole 24 ORE Crociere, si torna a bordo: il via tra regole e show nel tempo del Covid

Sicurezza, precauzioni, limitazioni ai soli passeggeri italiani o comunque comunitari, ma anche tanta voglia di ricominciare e svegliarsi ogni mattina in un porto diverso. C’è tutto questo dietro l’at ...

Viaggi, tecnologia e sigarette: spese a cui non sappiamo dire no

Milano, 14 ago. (askanews) - Viaggi, novità tecnologiche, sigarette. Sono queste le spese accessorie a cui gli italiani non riescono a rinunciare, secondo un'indagine che Facile.it ha commissionato al ...

