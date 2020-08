Da Roma: "Non solo Giuntoli, per il ruolo di ds i giallorossi valuta altre 4 soluzioni" (Di venerdì 14 agosto 2020) La Roma continua a riflettere sul nuovo possibile assetto a livello dirigenziale in attesa del closing. A tenere banco è in particolare la questione del prossimo direttore sportivo, per questo il club capitolino pensa a diverse soluzioni. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Roma Non La Roma non molla Smalling: il difensore è pronto a ridursi lo stipendio Corriere dello Sport Non ce l'ha fatta. Morto il bimbo sparato dal nonno

È morto il bambino di sei anni ferito gravemente alla testa da un colpo di pistola sparato accidentalmente dal nonno. Il piccolo era ricoverato all’Umberto I di Roma dove era stato sottoposto ad un de ...

Luigi Di Maio promuove il ‘Raggi bis’: “Perdere Virginia sarebbe suicida”

Fino alle 12 di oggi, 14 agosto, gli iscritti del Movimento 5 Stelle sono chiamati a votare per modificare la regola del ‘mandato zero', e cioè, tradotto, per permettere a Virginia Raggi di ricandidar ...

