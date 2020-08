Da Roma: "Giuntoli stritolato dallo strapotere ADL-Chiavelli, ha una clausola per liberarsi" (Di venerdì 14 agosto 2020) La Roma su Cristiano Giuntoli, obiettivo della nuova proprietà giallorossa per gestire il calciomercato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Roma: 'Giuntoli stritolato dallo strapotere ADL-Chiavelli, ha una clausola per liberarsi' - cn1926it : Il Messaggero – #Giuntoli scontento, a #Napoli è soltanto un esecutore: può andare a #Roma grazie a una clausola - loscugnizzo76 : RT @napolista: Il Messaggero: Giuntoli a Napoli è scontento, è solo un esecutore Per il quotidiano è in lizza come nuovo direttore sportiv… - napolista : Il Messaggero: Giuntoli a Napoli è scontento, è solo un esecutore Per il quotidiano è in lizza come nuovo direttor… - infoitsport : Schira: 'Veretout prima scelta di Gattuso, pressing di Giuntoli sulla Roma. Piace anche al Milan che parlerà con l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Giuntoli Criscitiello: 'Napoli su Veretout, la risposta della Roma. Giuntoli chiude delle cessioni importanti?' AreaNapoli.it IL MESSAGGERO - Giuntoli a Napoli è scontento: svelato il motivo. La Roma pensa al DS azzurro

L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, nello spazio riservato al calcio, si sofferma, tra le altre cose, sul futuro di Giuntoli. Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, nel ...

Under e Veretout: la Roma deve far fronte al doppio assalto del Napoli

Negli ultimi anni, prima del ritorno dell’Inter di Suning, Roma e Napoli si sono divise il ruolo di antagonista della Juventus, anche se non sono mai arrivate davvero vicine a vincere il campionato. U ...

L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, nello spazio riservato al calcio, si sofferma, tra le altre cose, sul futuro di Giuntoli. Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, nel ...Negli ultimi anni, prima del ritorno dell’Inter di Suning, Roma e Napoli si sono divise il ruolo di antagonista della Juventus, anche se non sono mai arrivate davvero vicine a vincere il campionato. U ...