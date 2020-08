Da destra attacchi pretestuosi. Svelare nomi noti dà fastidio. Parla il deputato M5S Invidia: “L’Inps non è il Kgb della previdenza.Ricevere il bonus è legale, ma c’è una questione morale” (Di sabato 15 agosto 2020) Onorevole Niccolò Invidia (M5S), lei ha espressamente chiesto i nomi dei deputati che hanno fatto domanda per il bonus Iva. Eppure il presidente Tridico ha confermato i tre già noti (che lo hanno incassato) ma non ha rivelato quello degli altri due (a cui è stato negato). È sorpreso, considerando che il Garante ha già dato il via libera alla loro pubblicazione? No anzi, è una piccola conferma che il Presidente agisce con grande professionalità e scrupolo. La mia domanda cercava risposte sui rappresentanti delle regioni percettori del bonus. In generale era importante mostrare che come gruppo politico non temiamo, anzi incoraggiamo, la chiarezza. Il presidente dell’Inps tuttavia ha chiarito il vasto lavoro condotto dalla task force antifrode non solo ... Leggi su lanotiziagiornale

