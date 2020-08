Da Bergamo fino a Como Il 15 agosto c’è il Giro di Lombardia (Di venerdì 14 agosto 2020) Ferragosto con il grande ciclismo. Sabato 15 agosto si disputerà l’edizione 2020 de Il Lombardia, che trova nel calendario, riprogrammato dopo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, una collocazione nuova rispetto a quella consueta autunnale. Leggi su ecodibergamo

Ferragosto con il grande ciclismo. Sabato 15 agosto si disputerà l’edizione 2020 de Il Lombardia, che trova nel calendario, riprogrammato dopo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, u ...Da lunedì 17 agosto si potrà chiedere online ad Atb un voucher di rimborso per non aver utilizzato l’abbonamento ai mezzi pubblici durante il lockdown. Il rimborso riguarda marzo e aprile per gli abbo ...