Cuccioli di cinghiale perdono la mamma e vagano per le strade di Roma: salvati dai volontari del IX Municipio (Di venerdì 14 agosto 2020) Una cucciolata composta da tre piccoli cinghiali si è persa nel IX Municipio, lontano dalla loro mamma, di cui non si ha più traccia. Sulla questione è intervenuto Danele Diaco, Portavoce all’Assemblea Capitolina e Presidente della Commissione IV Ambiente di Roma Capitale: «Piccoli, sperduti, in cerca della madre. È la storia di tre Cuccioli di cinghiale trovati a vagare da soli nel Municipio IX. Non sappiamo come fossero finiti in quella situazione, né dove sia la loro mamma, che di solito a quell’età non li lascia un momento. Sappiamo però che il Municipio, con l’aiuto di una volontaria del luogo e dei cittadini, è intervenuto e ha portato in salvo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Brutto risveglio per un automobilista che ieri mattina, intorno alle 6, ha centrato un grosso cinghiale lungo la strada provinciale Mezzina, nel territorio di Offida. Violento l’impatto tra il fuorist ...

Calendario venatorio, in Calabria si tornerà a cacciare dal 20 settembre

Fissate la date della prossima stagione caccia: dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Modificato anche il disciplinare della gestione del cinghiale Fissate la date della prossima stagione caccia.

