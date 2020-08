Cry Baby, Melanie Martinez: oggi quinto anniversario (Di venerdì 14 agosto 2020) Melanie Martinez debutta nel 2015, e il mondo della musica alternativa viene rivoluzionato dall’arrivo di una nuova reginetta. Riscopriamo, a cinque anni di distanza, il capolavoro che fu il suo debutto Cry Baby. Cry Baby, la bambina che piange troppo La storia di una bimba dalla lacrima fin troppo facile e “dal cuore troppo grande per il suo corpo”, che viene da una famiglia disastrata e non riesce a relazionarsi col ragazzo che le piace. Questa è l’avventura raccontata in Cry Baby, e Melanie Martinez la racconta con il linguaggio semplice dei libri illustrati per bambini. La cantante debutta il 14 agosto 2015, con un album alt-pop e trip-hop di quelli che non se ne vedono tutti i giorni. La sua visione è chiara e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

cmqnepa : ma melanie martinez quando pensa di rilasciare un nuovo album? sono passati cinque anni da cry baby....... - vowelzs : se melanie martinez non dice niente per l’anniversario di cry baby....... - cartablasta : @Droghiere sei tu che parli da solo quando avrai bloccato tutti?baby don't cry???? - cartablasta : @alenmatteo @matteosalvinimi invece i tuoi 323 followers e 67 following compensano per i tuoi 0 neuroni?baby don't cry??? - Teacher_petx : 5 anos da era Cry Baby neah???? -

Ultime Notizie dalla rete : Cry Baby Ascolta “Laugh Now Cry Later”, primo estratto del nuovo album di Drake Wonder Channel Hilary Swank, l’attrice da doppio Oscar: «Non voglio una vita tranquilla»

Cresciuta “dal lato sbagliato della ferrovia”, in un parcheggio per roulotte a Bellingham, nello stato di Washington; esordio in una recita scolastica a 9 anni nel Libro della giungla nei panni di Mow ...

Cresciuta “dal lato sbagliato della ferrovia”, in un parcheggio per roulotte a Bellingham, nello stato di Washington; esordio in una recita scolastica a 9 anni nel Libro della giungla nei panni di Mow ...