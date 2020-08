Cristina Chiabotto, “dolce segreto”: atteso l’annuncio della gravidanza (Di venerdì 14 agosto 2020) Cristina Chiabotto, 33 anni, è il ritratto della felicità. L’ex Miss Italia sta trascorrendo delle vacanza a Paraggi (Liguria) con il marito Marco Roscio, 35. La coppia è affiatatissima e felice, come dimostrano alcuni scatti pubblicati dal magazine Gente. I due piccioncini si divertono in mare come dei ragazzini, tra bagni rinfrescanti, dolci coccole e … L'articolo Cristina Chiabotto, “dolce segreto”: atteso l’annuncio della gravidanza proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GossipItalia3 : Cristina Chiabotto Instagram vola in Turchia, followers insorgono: «Come hai fatto a partire?» #gossipitalianews - cranfan84 : RT @BotElenoire: chi mi fara'gli auguri si ritrovera'trasformato immediatamente in Cristina Chiabotto ,dai via .elenoire ferruzzi - BotElenoire : chi mi fara'gli auguri si ritrovera'trasformato immediatamente in Cristina Chiabotto ,dai via .elenoire ferruzzi - VittorioCoppo15 : RT @PBItaliana: Cristina CHIABOTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto Cristina Chiabotto Instagram vola in Turchia, followers insorgono: «Come hai fatto a partire?» UrbanPost Cristina Chiabotto, “dolce segreto”: atteso l’annuncio della gravidanza

Cristina Chiabotto, 33 anni, è il ritratto della felicità. L’ex Miss Italia sta trascorrendo delle vacanza a Paraggi (Liguria) con il marito Marco Roscio, 35. La coppia è affiatatissima e felice, come ...

Cristina Chiabotto Instagram vola in Turchia, followers insorgono: «Come hai fatto a partire?»

Cristina Chiabotto su un volo diretto in Turchia. La showgirl torinese ha pubblicato una sequenza di foto che la mostrano con il passaporto in mano e il biglietto per l’agognata metà di vacanza. Magli ...

Cristina Chiabotto, 33 anni, è il ritratto della felicità. L’ex Miss Italia sta trascorrendo delle vacanza a Paraggi (Liguria) con il marito Marco Roscio, 35. La coppia è affiatatissima e felice, come ...Cristina Chiabotto su un volo diretto in Turchia. La showgirl torinese ha pubblicato una sequenza di foto che la mostrano con il passaporto in mano e il biglietto per l’agognata metà di vacanza. Magli ...