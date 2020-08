Crisanti: "Parole pericolose da Zangrillo". E il collega replica: "Le bugie hanno gambe corte" (Di venerdì 14 agosto 2020) Botta e risposta tra Alberto Zangrillo e Andrea Crisanti. Il direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano replica a Crisanti, che nelle scorse ore aveva definito “pericolose” alcune sue recenti dichiarazioni, pronunciate nel corso della trasmissione ‘In Onda’ su La7. “Non dobbiamo confondere il contagiato con il malato. Il contagiato ha un’evidenza sierologica per cui è venuto a contatto con un virus e nel 99% dei casi non manifesta una sintomatologia clinica”, aveva detto Zangrillo.A distanza di qualche ora, sempre davanti alle telecamere di La7, era giunto il commento di Crisanti: “Secondo i dati dell’Istat, in piena epidemia c’erano il 50-60% di asintomatici. Il professor ... Leggi su huffingtonpost

