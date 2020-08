Crescere, cambiare e migliorare giorno dopo giorno (Di venerdì 14 agosto 2020) Crescere, cambiare e migliorare, tre tappe obbligate nella vita di ognuna di noi che passano necessariamente per l’accettazione, perché le cose intorno a noi mutano, esattamente come le stagioni, e non possiamo restare inerme a guardarle. Capita di sentirsi intrappolate nella stessa situazione fatta di abitudini e di una quotidianità quasi meccanica che è lontana anni luce dalla vita che avevamo sognato, altre volte invece ci tappiamo le orecchie per non sentire il rumore del nostro cuore fatto a pezzi, e non affrontare il dolore. Situazioni queste che non fanno bene al nostro corpo, al nostro cuore e all’anima e che al contrario ci affaticano, spengono la luce che ci caratterizza. Perché non cambiamo? Perché non proviamo a percorrere un’altra strada rispetto a quella che ci porta ... Leggi su dilei

