Covid, quel rapporto che accusava l’Italia fu “fatto sparire” da Ranieri Guerra (Oms) (Di venerdì 14 agosto 2020) Ranieri Guerra del Cts sotto accusa: “Chiese all’Oms di censurare un documento che dimostrava gli errori dell’Italia” Il dottor Ranieri Guerra, membro del Cts e direttore aggiunto dell’Oms, è stato accusato dal quotidiano britannico The Guardian di aver chiesto all’Organizzazione Mondiale della Sanità la rimozione dal sito dell’Oms di un documento, che avrebbe potuto imbarazzare il governo italiano e lui stesso. Secondo il quotidiano, infatti, sostanzialmente Guerra avrebbe chiesto all’Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui ricordiamolo è membro, di eliminare le “prove” del mancato aggiornamento da parte del governo italiano del proprio piano anti-pandemie così come suggerito dall’Oms e ... Leggi su tpi

