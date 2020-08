Covid in casa Maradona: muore il cognato del Pibe de Oro (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuenos Aires – Il Coronavirus colpisce casa Maradona. Dopo la notizia della positività al virus della sorella Rita Maradona, meglio conosciuta come Kitty, l’ex campione del Napoli perde il cognato Raul Machuca. Marito della sorella Kitty, Raul Machuca non ce l’ha fatta e si è spento a 77 anni dopo aver contratto il Covid. Ricoverato da venti giorni, l’uomo soffriva già di problemi respiratori ed era in sovrappeso, condizioni che sono peggiorate dopo essere risultato positivo. Il nipote di Diego Armando Maradona e figlio di Raul, Walter, intervenendo in una trasmissione dell’emittente Canal 9, ha sostenuto che il padre non sia stato curato in modo adeguato e che, prima del ricovero, si era da tempo ... Leggi su anteprima24

E usare la mascherina anche in casa fino a quando non ha la certezza ... Legata a nuove possibili emergenze, Covid ma non solo, sarebbe anche l'elaborazione di un nuovo piano per l'utilizzo ...

Firenze – Più di 1 italiano su 2 (54%) non resta a casa per Ferragosto e ha deciso di mettersi in ... il momento clou delle vacanze degli italiani che anche nell’anno del coronavirus hanno scelto il ...

