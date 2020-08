Covid, "guerra" di quarantene fra Gran Bretagna e Francia (Di venerdì 14 agosto 2020) A fronte della nuova ondata di contagi da coronavirus, il Regno Unito ha introdotto nuovamente la quarantena per chi proviene dalla Francia e dall’Olanda e Parigi minaccia di rispondere con una misura analoga. Il ministro britannico dei trasporti ha annunciato su twitter che coloro che arrivano ’da Francia, Olanda, Monaco, Malta dovranno mettersi in isolamento per 14 giornì.Nella ‘lista nera’ del Regno Unito - che ha registrato il maggior numero di morti (46.800) In europa per il Covid-19 - ci sono già Spagna, Belgio, Andorra e le Bahamas. A giro di posta, il governo francese, dicendosi dispiaciuto per la decisione di Londra, ha indicato che questa ‘comportera’ una misura di reciprocita”. Si stima che siano 500mila i turisti britannici in vacanza in Francia. Da ... Leggi su huffingtonpost

Di fronte al bilancio di guerra provocato dalla pandemia in Brasile, una larga parte dell’opinione pubblica nonché del mondo politico è divenuta aspramente critica nei confronti dell’operato del gover ...

Covid-19, Andrew Lloyd Webber si offre per sperimentare il vaccino

Il compositore Andrew Lloyd Webber si è offerto per sperimentare il vaccino anti Covid-19 Andrew Lloyd Webber, 72 anni, autore del Fantasma dell’opera, Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, si sottopor ...

