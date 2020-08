Covid: diecimila si sarebbero potuti salvare con un piano anti-pandemie adeguato (Di venerdì 14 agosto 2020) diecimila, delle oltre 35mila vite perse in Italia a causa del coronavirus si sarebbero potute salvare,se l’italia avesse aggiornato il proprio piano anti-pandemie. Queste le linee guida dettate dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’Italia, si legge nelle 65 pagine del rapporto messo a punto dal generale dell’Esercito in pensione Pier Paolo Lunelli, ha messo a punto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ap_Af_8p_8f : RT @Valerio864dd: E comunque il #Lockdown2 dipende solo e soltanto da noi, mica da entità sovrannaturali. Con i nostri comportamenti possi… - egospotami : Serviva approvare lo #statodiemergenza per essere 'pronti'! È stato approvato? Si. Siamo pronti? NO #Covid_19 10mil… - Valerio864dd : E comunque il #Lockdown2 dipende solo e soltanto da noi, mica da entità sovrannaturali. Con i nostri comportamenti… - Pall_Gonfiato : Moto GP, nuove direttive COVID-19: Ammesse diecimila persone - andlazz : Il 14 agosto il Comune di San Vincenzo organizza lo spettacolo pirotecnico che richiamerà circa diecimila persone.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid diecimila

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Diecimila, delle oltre 35mila vite perse in Italia a causa del coronavirus si sarebbero potute salvare,se l’italia avesse aggiornato il proprio piano anti-pandemie. Queste le linee guida dettate dall’ ...L'epidemia da coronavirus non sta rallentando. La curva dei casi globali dimostra che i contagi continuano a crescere e che diversi Paesi stanno rientrando in una fase di sofferenza. Per questo molti ...