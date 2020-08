Covid, cosa fare quando si rientra in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta (Di sabato 15 agosto 2020) ... lo si può realizzare nella regione in cui si vive: 'Una volta arrivato in Italia - si legge sul sito www.salute.gov.it - è necessario telefonare ai numeri regionali presenti sul sito web del ... Leggi su leggo

zaiapresidente : ??? Nella ex caserma “Serena” di Treviso sono quasi 260 i richiedenti asilo positivi al Covid. Ora applichiamo il p… - fattoquotidiano : I CONTAGI TORNANO A SALIRE Nella settimana tra il 5 e l’11 agosto i casi di Covid-19 in Italia sono aumentati nono… - matteorenzi : È assurdo sostenere che il vaccino per il COVID sia facoltativo. Siamo rimasti tutti chiusi in casa per tre mesi pe… - angelo_iti : In Italia sono già morti più di 35.000 persone per il covid-19. Cosa credono che siano pochi ??? - ElisaSnape99 : RT @trimonerosso: Quando siete nella ressa e pensate 'cosa potrebbe mai accadere a me o alla mia famiglia? Perché proprio io tra tanti?' pe… -

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo',il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

A Serle viabilità ed edilizia pubblica

200mila euro in tre anni, tanto è stato assegnato dalla Regione Lombardia al Comune di Serle nell’ambito di quello che è stato definito, con poca attinenza nelle proporzioni, “Piano Marshall” Il contr ...

