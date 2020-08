Covid, cambiano le regole anti-contagio in Lombardia, Lazio e Campania: tutte le novità (Di venerdì 14 agosto 2020) I test sierologici, i tamponi, i numeri unici da contattare e le quarantene: cosa hanno deciso le Regioni per non far impennare di nuovo i contagi? La Lombardia, il Lazio e la Campania hanno fatto scelte diverse. Lombardia: stretta in entrata La Lombardia renderà obbligatorio il tampone per chi rientra dai quattro Paesi a rischio anche ai turisti stranieri (Spagna, Grecia, Croazia e Malta). Da questa settimana, la Regione ha attivato un numero unico per indirizzare le auto-segnaLazioni e le prenotazioni dei tamponi nelle Ats sul territorio. Procedura che si potrà fare anche online, con i banner attivi sul sito della Regione. Ad oggi la Lombardia può fare circa 26 mila tamponi al giorno, processabili dai 34 laboratori attivi. Anche ieri ... Leggi su tpi

Godiamoci il Ferragosto, perché da domenica sarà lockdown o quasi. Chiamiamole "prove tecniche". I ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, intervistato da La Stampa, anticipa le mosse del ...

"Se i numeri non cambiano sarà inevitabile un freno alla movida selvaggia, la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le Regioni". Lo ha detto il ministro per gli A ...

