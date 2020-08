Covid, Ascierto: “Solo il vaccino ci salverà dal virus” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torna a parlare il simbolo della lotta contro il Coronavirus, Paolo Ascierto che ha preso parte ad uno studio pubblicato sul Journal of Immunotherapy of Cancer. L’oncologo dell’Istituto Tumori di Napoli Pascale ha dichiarato: “Abbiamo imparato una lezione importante dalla breve esperienza d’uso di Sarilumab nel trattamento della polmonite severa da Covid-19: 1) l’anti-interleuchina-6 sottocute può funzionare; 2) funziona meglio nei pazienti non intubati; 3) i livelli basali di interleuchina-6 sono cruciali e necessari nella selezione dei pazienti 4) PCR, NRL ed eosinofili sono biomarcatori utili per il follow-up”. “Anche se gli studi di fase 3 hanno dato risultati negativi – continua l’oncologo del Pascale – siamo convinti che ... Leggi su anteprima24

