Covid alla Sonrisa di Sant'Antonio Abate, manca l'elenco dei neomelodici. Il video della festa: tutti senza mascherina (Di venerdì 14 agosto 2020) L?esposto inviato dall?Unità di Crisi della Regione Campania ha spinto la Procura di Torre Annunziata ad aprire un?inchiesta sulla vicenda Sonrisa. Un?indagine... Leggi su ilmattino

Con 7.464 tamponi effettuati, sono stati 97 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di questi 15 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologico. Sono 12 (uno più di ieri) i ricoverat ...

Bonus Inps, ecco perché Tridico non ha fatto i nomi dei 'furbetti'

Roma, 14 agosto 2020 - C'era grande attesa per l'audizione del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico che oggi davanti alla Commissione Lavoro della Camera ha affrontato il caso dei deputati che hann ...

