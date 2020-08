Covid, a Paupisi obbligo di mascherina anche all’aperto (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaupisi (Bn) – A Paupisi, da oggi fino al 30 agosto, è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto nell’intero territorio comunale e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Lo prevede l’ordinanza n.17 firmata stamane dal sindaco Antonio Coletta, per chiunque transita nel territorio comunale e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. All’obbligo sono esclusi i i bambini al di sotto dei sei anni e i disabili che sono in una situazione di incompatibilità con l’utilizzo della mascherina e anche per chi pratica sport come jogging, podismo, trekking o camminata veloce, mantenendo però il distanziamento sociale di almeno un metro durante ... Leggi su anteprima24

